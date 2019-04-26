Академический сотрудничает с Поднебесной

В Екатеринбурге стартовал российско-китайский бизнес-форум, который проходит 25 и 26 апреля. Его открыл глава города Александр Высокинский. В администрации уральской столицы представили ведущие компании КНР, а также презентовали главные стратегические проекты города. Затем представители деловых кругов Китая посетили Академический район, который также представлен на нескольких площадках форума.Для представителей крупнейших банков Китая, подрядных организаций и компаний-проектировщиков, входящих в топ-100 мира, провели экскурсию по району, возводимому с нуля компанией «РСГ-Академический» (входит в состав ГК «КОРТРОС») в рамках проекта комплексного освоения территории.В ходе экскурсии участникам форума показали центральный диспетчерский пункт, где с помощью системы видеонаблюдения операторы в режиме онлайн следят за безопасностью всего района. Всего на территории установлено 3,5 тыс. камер, информация с которых хранится в течение трех месяцев.Далее представители китайского бизнес-сообщества познакомились с системой управления коммунальными ресурсами. Она полностью автоматизирована и, по словам представителей управляющей компании «Академический», помогает жителям района потреблять до 50% меньше энергии. Размер коммунальных платежей при этом ниже на 30%, чем в среднем по городу.Для китайской делегации провели серию презентаций. Особое внимание уделили достижениям и потенциалу Академического как центра инноваций. В частности, созданию в районе инновационного медицинского кластера и площадки «Умного города».Генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговли и Китайской палаты международной торговли Сюй Цзиньли назвал визит очень успешным.«За несколько часов мы получили много содержательной информации по проекту, по медицинскому кластеру. Проект хороший, интересный, даже выгодный, поскольку проект с государственной поддержкой. Для дальнейших переговоров я бы предложил инициаторам презентовать его в разных местах и разных платформах. Чтобы побольше китайских компаний узнали о проекте», — сказал он.Также Сюй Цзиньли отметил, что он еще не видел в России, в других регионах страны подобных районов. По его словам, перспективы для сотрудничества имеются, если российская сторона предоставит хорошие гарантии.Как сообщил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев, компания делает очередной шаг в развитии сотрудничества с Китаем.«Мы осуществляем технологический прорыв. В этих целях развиваем партнерство с лидерами отрасли: крупнейшими технологичными компаниями», — сказал Станислав Киселев.Одной из своих приоритетных задач компания считает использование цифровых технологий в строительстве и инфраструктурном развитии, при этом группа компаний активно работает над привлечением партнеров, поддерживающих развитие этих компетенций.Так, в феврале 2019 года было подписано соглашение о комплексном сотрудничестве между ГК «КОРТРОС» и китайской государственной компанией «Комплант».Говоря об использовании цифровых технологий в строительстве и инфраструктурном развитии, стоит упомянуть о том, что опыт ГК «КОРТРОС» по использованию «умных» технологий отмечен на федеральном уровне.В частности, в 2019 году между ГК «КОРТРОС», Минстроем РФ, Центром компетенций «Умный город» было заключено соглашение об использовании разработок компании в реализации национального проекта «Умный город». Компания стала одним из первых участников регионального строительного рынка, предложивших покупателям квартир не только квадратные метры со всеми удобствами, но и самые современные технологии. В настоящее время в Академическом у покупателя есть возможность приобрести квартиру с уже внедренной системой «умного» дома, которая позволяет при помощи нескольких кликов с мобильного телефона управлять системами жизнеобеспечения жилья, следить за безопасностью и существенно экономить на оплате ЖКУ.В своей деятельности «КОРТРОС» ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, эффективно использует механизмы частно-государственного партнерства, создавая уникальные возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах Российской Федерации и удовлетворения потребностей граждан в обеспечении жильем в рамках реализации государственных инициатив.