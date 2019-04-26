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В Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ второй раз пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. 27 апреля в Первоуральске во второй раз состоится акция по раздельному сбору отходов «УтилиZация». Мероприятие организовано волонтерами общественного движения «Город первых» и приурочено к всероссийскому эко-марафону Переработка «Сдай макулатуру — Спаси дерево!».



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, с 11.00 до 13.00 часов на площади Победы активисты будут принимать макулатуру, пластик, алюминий, батарейки.



По инициативе участников предыдущей акции при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) дополнительно будет организован сбор отслуживших люминесцентных ламп и ртутных градусников. Все собранные в ходе акции отходы будут отвезены на переработку, а вырученные средства направлены на приобретение саженцев и цветов для озеленения города.



«Город первых» делает акцию по сбору отходов традиционной. По итогам предыдущей «УтилиZации» волонтеры общественного движения собрали 1 тонну макулатуры, около 300 килограммов батареек, более 100 килограммов пластика и алюминия. В мероприятии приняли участие более сотни жителей Первоуральска. Уверен, что с каждым разом участников, неравнодушных к вопросам экологии, будет увеличиваться», — комментирует координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону 8 (904) 17-57-857 или по электронной почте: Gorodpervykh@yandex.ru.



Эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево!» проводится при поддержке региональных правительств, Министерства природы РФ и Министерства образования РФ. По статистике организаторов марафона, в 2018 году Свердловская область заняла 19 место из 37 регионов России, присоединившихся к спасению деревьев. Эко-марафон построен на соревновательном принципе: города и регионы передают друг другу эстафету сбора макулатуры.

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