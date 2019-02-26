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Дмитрий Медведев поручил провести анализ структуры денежных доходов россиян
26 февраль 2019 (18:05)
УрБК, Москва, 26.02.2019. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил до 1 мая провести анализ доходов россиян и определить меры по их увеличению. Соответствующее поручение по итогам Российского инвестиционного форума опубликовано на сайте правительства.
«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов Российской Федерации провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России», — говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения — до 1 мая 2019 года.
«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов Российской Федерации провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России», — говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения — до 1 мая 2019 года.
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