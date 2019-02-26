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Минэкономразвития России утвердило 70 банков для льготного кредитования субъектов МСП по ставке 8,5%

УрБК, Москва, 26.02.2019. Программа льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовала 25 февраля 2019 года. Предприниматели смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5%. Всего в программу вошли 70 банков из 29 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.



«На этой неделе мы подвели итоги отбора банков для участия в программе и утвердили перечень из 70 уполномоченных банков. Как вы видите, перечень существенно расширен по сравнению с программой прошлого года. В 2018 году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 банков. В этом году в программе участвуют не только 10 системно значимых банков с развитой филиальной сетью, но и некрупные региональные банки, представляющие 29 регионов страны. Все они имеют опыт кредитования МСП», — рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин.



Расширение перечня банков произошло за счет упрощения критериев отбора, благодаря этому некрупные региональные банки смогли принять участие в программе. При этом по сравнению с прошлым годом существенно расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.



Кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд руб. на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 100 млн руб. на срок до 3 лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия — не менее 10%.

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