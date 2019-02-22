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Минфин РФ рассмотрит вопрос об отмене НДС на драгметаллы для физлиц

УрБК, Москва, 22.02.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину представить предложения по вопросу о целесообразности отмены НДС на драгметаллы при продаже физическим лицам.



«Минфину представить предложения по вопросу о целесообразности освобождения от налога на добавленную стоимость услуг по реализации драгоценных металлов физическим лицам без соблюдения условия их хранения в сертифицированных хранилищах», — сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам встречи Дмитрия Медведева с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания.



Срок исполнения поручения — до 1 апреля 2019 года.

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