Экспортно-ориентированные потери

Минэкономразвития оценило ущерб России от торговых ограничений в 6,3 млрд долл. США в 2018 году. Больше всего пострадала металлургическая отрасль — ущерб составил порядка 4 млрд долл. США. С точки зрения региональной экономики это нашло отражение в том, что индекс промышленного производства в Свердловской области в январе снизился на 20,9%. Падение отразилось как на сфере добычи полезных ископаемых, так и на обрабатывающих производствах.Россия по состоянию на конец 2018 года потеряла 6,3 млрд долл. США на торговых санкциях, пошлинах и антидемпинговых мерах других стран, сообщается в презентации к докладу Минэкономразвития «О работе по устранению барьеров на внешних рынках».Всего в отношении российских товаров было введено 159 ограничений с 62 странами. В основном это были антидемпинговые и специальные защитные пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры и санкции.Первое место по размеру ущерба экономике РФ нанесли меры со стороны Евросоюза (2,4 млрд долл. США), затем идет США (1,1 млрд долл. США). Третье место занимает Украина (775 млн долл. США).Из-за Турции российская экономика потеряла 713 млн долл. США, далее следует Индия (377 млн долл. США), Иран (320 млн долл. США) и Китай (174 млн долл. США).Больше всего от ограничительных мер страдает металлургическая промышленность. Ущерб составил порядка 4 млрд долл. США. Сельскохозяйственные предприятия потеряли 1,1 млрд долл. США, химические предприятия — 641 млн долл. США, автопроизводители — 306 млн долл. США.Сопоставляя данные, легко можно увидеть, что годовая динамика потерь от санкций коррелирует с падением производства в Свердловской области. В январе 2019 года индекс промышленного производства упал по сравнению с декабрем 2018 года на 20,9%. В сравнении с январем 2018 года этот показатель снизился на 3,2%. Причем в сфере добычи полезных ископаемых индекс в сравнении с декабрем прошлого года снизился на 44,6%, а в годовом выражении — на 30,2%.В обрабатывающих производствах показатель в сравнении с декабрем 2018 года упал на 20,4%, а в сравнении с январем 2018 года — на 2,7%.Если бы это был завершающий раунд санкционной политики, то можно было бы, подсчитав убытки, пойти дальше и строить планы восстановления темпов роста экономики. Но, к сожалению, Россия стоит на пороге нового этапа жестких санкционных действий со стороны как США, так и Европейского союза. Причем проблема в том, что планируемые пакеты санкций готовятся не против конкретных физических лиц, а направлены на целые отрасли российской экономики.«Российская экономика — экспортно-ориентирована, поэтому любые ограничения во внешней торговле, естественно, имеют значение. Промышленность Свердловской области ориентирована на США и Китай, что касается металлов, леса и прочего. Причем если явно китайские промышленники не участвуют в санкциях, то китайские банки стараются минимизировать операции, проводимые с участием российских контрагентов», — считает директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.Эксперт указывает на то, что товарооборот России с Китаем составляет не более 10% товарооборота США и Китая. Соответственно, ограничения, которые накладывает Америка, косвенно сказываются и на китайских контрагентах России.Ранее в антисанкционной риторике было принято подчеркивать позитивную роль ограничений экспортно-импортных операций для российской экономики. Но эксперты уверены, что не для всех отраслей такая зависимость может быть благоприятна.«Жизнь показала, что импортозамещение срабатывает по большей части в сельском хозяйстве. Но в целом ряде областей экономики импортозамещение невозможно, поскольку оно завязано на технологические процессы, держателями которых мы не являемся. Кроме того, чтобы заместить внешний спрос внутренним, его необходимо создать. А у нас товары не потребительских сфер, то есть компенсация спроса по китайскому образцу у нас невозможна. Даже Китай отчетливо понимает, что полностью экспортно-ориентированная экономика опасна, и преодолевает это», — считает Максим Марамыгин.Аналитики уверены, что несмотря на «ястребиную» риторику руководителей внешнеполитических ведомств России и зарубежных стран, в глобальной экономике возобладает умеренность, поскольку санкционное противостояние может довести до открытой конфронтации.Тем не менее данная ситуация показывает, что России в реализации ближайших национальных целей необходимо учитывать баланс внешних и внутренних как рисков, так и возможностей. Если страна экспортно-ориентирована, то все ключи к ее развитию лежат вне своей территории. И тень потенциального санкционного давления, переходящего в открытую конфронтацию, не должна застилать перспектив налаживания нормального взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.