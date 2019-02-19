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Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на реконструкцию парка XXII Партсъезда на сумму 2 млн рублей

19 февраль 2019 (11:58)

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на выполнение работ по обновлению парка XXII Партсъезда. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.

Смета, включающая в себя инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания и дизайн-проект, составляет 1 млн 959 тыс. 391 руб.

В парке должны появиться спортивные и велосипедные маршруты, спортивные площадки, детские игровые зоны. Подрядчик должен предусмотреть варианты озеленения территории, размещение скульптур, цветников и вазонов.

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