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Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на реконструкцию парка XXII Партсъезда на сумму 2 млн рублей
19 февраль 2019 (11:58)
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на выполнение работ по обновлению парка XXII Партсъезда. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.
Смета, включающая в себя инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания и дизайн-проект, составляет 1 млн 959 тыс. 391 руб.
В парке должны появиться спортивные и велосипедные маршруты, спортивные площадки, детские игровые зоны. Подрядчик должен предусмотреть варианты озеленения территории, размещение скульптур, цветников и вазонов.
Смета, включающая в себя инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания и дизайн-проект, составляет 1 млн 959 тыс. 391 руб.
В парке должны появиться спортивные и велосипедные маршруты, спортивные площадки, детские игровые зоны. Подрядчик должен предусмотреть варианты озеленения территории, размещение скульптур, цветников и вазонов.
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