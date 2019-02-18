Новости дня

Росхимпрофсоюз получил уведомление от Сухоложского подразделения «ФОРЭС» о решении расторгнуть трудовой договор с Рустамом Корелиным

УрБК, Сухой Лог, 18.02.2019. Росхимпрофсоюз получил уведомление от Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» о решении расторгнуть трудовой договор с шихтовщиком Рустамом Корелиным на основании пункта 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. Об этом сообщили в Свердловском отделении Росхимпрофсоюза.



Данная статья предусматривает возможность увольнения работника, который неоднократно без уважительных причин не исполнял свои трудовые обязанности и имел дисциплинарное взыскание.



Ранее Рустам Корелин уже получал два взыскания за грубые нарушения производственной дисциплины и правил внутреннего распорядка. Третье нарушение было совершено в конце января и связано со случаем «засортировки», то есть смешиванием пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин) разного размера при их разделении на разные фракции. Нарушения такого рода могут сказаться на качестве конечной продукции, вызвать рекламации потребителей.



По данным компании, при исправно работающем оборудовании такое смешивание может произойти только из-за грубого нарушения производственной дисциплины. Проведя служебное расследование, на предприятии установили, что брак был допущен 19, 20 и 21 января. Виновными в засортировке были признаны девять работников, в том числе и Рустам Корелин, в чьей смене было забраковано 70% продукции.



Комиссия решила, что имела место грубая халатность, за которую виновникам были объявлены различные взыскания.



Проект приказа о расторжении трудового договора с Р. Корелиным направлен в первичную профсоюзную организацию, которая в течение семи дней должна дать свое мотивированное мнение.



Напомним, что Рустам Корелин стал известен после своего участия в оппозиционной акции в Москве 18 января 2019 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: