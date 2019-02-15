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В Свердловской области появится две территории опережающего развития
15 февраль 2019 (18:02)
УрБК, Москва, 15.02.2019. В Свердловской области появится две территории опережающего развития (ТОР) — в Лесном и Новоуральске, согласно постановлению, которое подписал 15 февраля 2019 года председатель правительства РФ России Дмитрий Медведев.
«Это действительно интересная тема для регионов, поскольку в ТОР действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты, скажем, инструменты Фонда развития моногородов. Все это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и, что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, просто вдохнуть жизнь в эти населённые пункты», — отметил Дмитрий Медведев.
Всего будет создано 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 — в моногородах, 3 — в ЗАТО (закрытых административно-территориальных образованиях).
ТОР «Ясный» появится в Оренбургской области, «Катайск» — в Курганской, в Башкирии создадут территории опережающего развития «Нефтекамск», «Белорецк» и «Благовещенск», в Свердловской области — «Лесной», «Новоуральск».
ТОР «Костомукша» появится в Карелии, «Чапаевск» — в Самарской области, «Северск» — в Томской, «Менделеевск» — в Татарстане, «Глазов» — в Удмуртии, «Решетиха» и «Володарск» — в Нижегородской области.
«Это действительно интересная тема для регионов, поскольку в ТОР действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты, скажем, инструменты Фонда развития моногородов. Все это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и, что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, просто вдохнуть жизнь в эти населённые пункты», — отметил Дмитрий Медведев.
Всего будет создано 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 — в моногородах, 3 — в ЗАТО (закрытых административно-территориальных образованиях).
ТОР «Ясный» появится в Оренбургской области, «Катайск» — в Курганской, в Башкирии создадут территории опережающего развития «Нефтекамск», «Белорецк» и «Благовещенск», в Свердловской области — «Лесной», «Новоуральск».
ТОР «Костомукша» появится в Карелии, «Чапаевск» — в Самарской области, «Северск» — в Томской, «Менделеевск» — в Татарстане, «Глазов» — в Удмуртии, «Решетиха» и «Володарск» — в Нижегородской области.
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