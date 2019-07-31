В Свердловской области внедрят индивидуальную программу развития моногородов

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Свердловская область войдет в число пилотных регионов по внедрению индивидуальных программ развития моногородов, которые разрабатывает Фонд «Центр стратегических разработок» совместно с Минэкономразвития РФ. Об этом заявил в рамках XXI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге региональный министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.



Он также рассказал о положительных изменениях, которые уже отмечаются в развитии моногородов региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области ведется системная работа по развитию моногородов. Благодаря консолидации усилий федеральной, региональной и местной власти, градообразующих предприятий и бизнес-сообществ, наблюдаются позитивные изменения в социально-экономическом положении всех 17 территорий. Так, за пять лет в моногородах создано более 33 тыс. постоянных рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в их экономику привлечено более 400 млрд руб. инвестиций, на реализацию национальных проектов направлено порядка 31 млрд руб.», — отметил Вадим Третьяков.



Он добавил, что достижению результатов способствовали в том числе создание территорий с особым режимом ведения бизнеса в моногородах и региональный набор преференций, предоставляемых инициаторам инвестпроектов.



В рамках форума министр обсудил дополнительные стимулы повышения качества городской среды и развитие социальной инфраструктуры через расширение действующих мер поддержки моногородам. Речь идет о возможности использовать субсидии для строительства инженерной инфраструктуры, в частности для социальных объектов. Также участники обсудили возможность софинансирования затрат на технологическое присоединение инвестиционных проектов, что позволит сократить сроки строительства объектов. Также участники рассмотрели возможность разрешить индивидуальным предпринимателям становиться резидентами ТОРов.