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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о «суверенном Рунете»
12 февраль 2019 (16:28)
УрБК, Москва, 12.02.2019. Госдума приняла в первом чтении законопроект о «суверенном Рунете». Заявленная цель документа — обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета в случае отключения от инфраструктуры всемирной сети.
За принятие законопроекта проголосовало 334 депутата, 47 — против, воздержавшихся нет.
Поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были внесены в Госдуму 14 декабря. Документ предполагает создание в России инфраструктуры, «обеспечивающей работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. На реализацию законопроекта планируется выделить 20 млрд руб.
Издание «Коммерсантъ» отмечает, что Счетная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей выступили против законопроекта. В частности, Союз предупреждал, что его реализация может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в РФ.
За принятие законопроекта проголосовало 334 депутата, 47 — против, воздержавшихся нет.
Поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были внесены в Госдуму 14 декабря. Документ предполагает создание в России инфраструктуры, «обеспечивающей работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. На реализацию законопроекта планируется выделить 20 млрд руб.
Издание «Коммерсантъ» отмечает, что Счетная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей выступили против законопроекта. В частности, Союз предупреждал, что его реализация может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в РФ.
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