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В Екатеринбурге составят карту мусорных площадок за 7,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Администрация Екатеринбурга заказала составление электронной карты всех мусорных площадок, существующих в городе. Заказ размещен на портале госзакупок.



Как следует из документа, карта обойдется муниципальному бюджету в 7,7 млн руб.



«Инвентаризация контейнерных площадок (мест (площадок) накопления ТКО) проводится путем выявления всех существующих контейнерных площадок (мест (площадок) накопления ТКО) на территории города Екатеринбурга. Исполнитель составляет перечень контейнерных площадок (мест (площадок) накопления ТКО), расположенных на территории города Екатеринбурга (в том числе, по районам города Екатеринбурга)», — говорится в техзадании.



К декабрю 2019 года подрядчик должен составить генеральную схему санитарной очистки Екатеринбурга, а к маю 2019 года карта должна быть готова.

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