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ЕВРАЗ заключил соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Качканара

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. ЕВРАЗ заключил соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Качканарского городского округа (КГО). Об этом сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал».



Документ в присутствии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова скрепили подписями вице-президент, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и глава КГО Андрей Ярославцев.



Соглашения закрепляют условия сотрудничества ЕВРАЗа и администрации округа в рамках реализации масштабных проектов в Качканаре. При поддержке ЕВРАЗа будет построена лыжная база и трассы на 3-5 км; разработан проект Дворца единоборств; передана в муниципальную собственность и реконструирована гостиница «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный дом для проживания медиков и учителей, приезжающих в Качканар. Также планируются разработка оптимального режима системы теплоснабжения Качканара и реализация ряда социальных проектов, направленных на развитие Качканарского ГО.



Администрация городского округа гарантирует содействие повышению эффективности работы комбината, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций и активного развития предприятия на территории округа.



«ЕВРАЗ всегда был социально ответственной компанией, которая заинтересована в развитии городов. Для нас важно, в какой атмосфере живут сотрудники наших предприятий. Совместно с главой города мы разработали программу развития спортивных объектов. Здесь всегда был важен спорт: я помню, как в детстве приезжал сюда играть в футбол, и мы устраивали настоящие баталии. В течение нескольких лет мы направим на развитие Качканара 175 млн руб. В дальнейшем мы планируем подписать соглашение с правительством Свердловской области», — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



«Я очень рад, что мы сможем создать благоприятные условия для занятий спортом в нашем городе, улучшить уровень медицинского обслуживания и образования, благодаря привлечению в Качканар специалистов», — сказал Андрей Ярославцев.



В этот же день Алексей Кушнарев, Андрей Ярославцев и глава Нижней Туры Алексей Стасенок подписали еще два соглашения о взаимном сотрудничестве в вопросах развития Гусевогорского и Собственно-Качканарского месторождений титаномагнетитовых руд. Документы предусматривают взаимодействие сторон при разработке программ социальной, производственной и природоохранной деятельности ЕВРАЗ Качканарского ГОКа.



Отметим, ежегодно комбинат направляет около 500 млн руб. на реализацию социально-экономических проектов Качканарского округа и соседних территорий. С 2013 года горнодобывающее предприятие трижды становилось лучшим благотворителем среди компаний горнорудной промышленности области.

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