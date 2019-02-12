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Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ участвуют в региональном чемпионате WorldSkills Russia

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» принимают участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит в Свердловской области с 11 по 15 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Двадцать будущих белых металлургов выступают в восьми компетенциях: «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная робототехника», «Прототипирование», «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Промышленная автоматика», «Промышленная механика и монтаж»», «Электромонтаж».



Чемпионат проходит на 15 площадках, в том числе в Образовательном центре Группы ЧТПЗ (Первоуральск). В нем проводятся соревнования по компетенциям «Реверсивный инжиниринг» и «Промышленная механика и монтаж», а также ежедневные профориентационные экскурсии для учащихся девятых классов общеобразовательных школ.



«Образовательный центр Группы ЧТПЗ оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет не только вести качественную подготовку высококвалифицированных специалистов для производства компании, но также позволяет подготовиться к чемпионатам по методике WorldSkills. Участие в соревнованиях профессионального мастерства — отличная возможность подтвердить высокий уровень подготовки будущих белых металлургов, а также расширить профессиональные навыки и компетенции, которые пригодятся им в дальнейшей работе», — рассказал и.о. руководителя департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов.



Отметим, Группа ЧТПЗ — ассоциированный партнер Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», что дает право компании участвовать в отраслевых чемпионатах WorldSkills, расширять перечень компетенций, пользоваться программным обеспечением по обработке информации о соревнованиях WorldSkills. За 7 лет участия Группы ЧТПЗ в движении WorldSkills Russia студенты корпоративной образовательной программы и сотрудники компании завоевали 94 медали.



Всего в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) примут участие 677 человек, которые выступят в 55 компетенциях основного состава, 30 компетенциях возрастной группы «Юниоры», 12 компетенциях возрастной группы 50+ (чемпионат «Навыки мудрых»).

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