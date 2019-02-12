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Челябинское УФАС предписало пересмотреть заявки для аукциона по пользованию недрами для добычи золота

УрБК, Челябинск, 12.02.2019. Комиссия Челябинского УФАС России установила нарушения действующего законодательства при проведении Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу в лице Отдела геологии и лицензирования Уралнедра по Челябинской области аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота из россыпных месторождений на Михайловской россыпи в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.



С жалобой обратилось ООО «Миасский прииск», которому было отказано в приеме заявки. Департаменту выдано предписание об отмене протоколов заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и по предоставлению права пользования недрами.



«По мнению антимонопольного органа, при рассмотрении заявок участников, не был обеспечен равный подход. Так, на участие в аукционе были допущены заявки двух хозяйствующих субъектов (ООО «Артель старателей Июсская» и ООО «Сисим») при несоответствии наименования копий документов в электронном виде на электронном носителе описи документов, прилагаемых в заявке», — говорится в сообщении.



Челябинское УФАС России признало в действиях департамента нарушения закона о недрах. За нарушение требований законодательства должностное лицо организатора торгов будет привлечено к административной ответственности. Ему грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. руб.



Ранее Челябинское УФАС России рассмотрело жалобу ОАО «Еткульзолото». Ведомство изучило представленную заявителем и организатором торгов информацию и признало правомерным один из доводов ОАО «Еткульзолото». Установлено, что организатор нарушил порядок публикации объявления о проведении аукциона, поскольку сократил срок его размещения с 45 до 44 дней до дня проведения торгов. За нарушение требований закона о недрах организатор торгов и его должностное лицо будут привлечены к административной ответственности. Однако в связи с тем, что данное нарушение не повлияло на ход проведения аукциона и его результаты, комиссия Челябинского УФАС России предписание не выдала.



Напомним, победителем аукциона, согласно данным на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, признано ООО «Артель старателей Июсская». Также к участию в торгах было допущено ООО «Сисим». Заявки ООО «Кристалл», ООО «Миасский прииск» и ОАО «Еткульзолото» отклонены.



Срок заключения договора составляет 15 лет. Разовый платеж, предложенный победителем, — 18,7 млн руб. Михайловское месторождение россыпного золота расположено в Пластовском муниципальном районе Челябинской области, в 15 км западнее г. Пласта.

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