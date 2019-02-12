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Челябинское УФАС предписало пересмотреть заявки для аукциона по пользованию недрами для добычи золота
12 февраль 2019 (09:25)
УрБК, Челябинск, 12.02.2019. Комиссия Челябинского УФАС России установила нарушения действующего законодательства при проведении Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу в лице Отдела геологии и лицензирования Уралнедра по Челябинской области аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота из россыпных месторождений на Михайловской россыпи в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
С жалобой обратилось ООО «Миасский прииск», которому было отказано в приеме заявки. Департаменту выдано предписание об отмене протоколов заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и по предоставлению права пользования недрами.
«По мнению антимонопольного органа, при рассмотрении заявок участников, не был обеспечен равный подход. Так, на участие в аукционе были допущены заявки двух хозяйствующих субъектов (ООО «Артель старателей Июсская» и ООО «Сисим») при несоответствии наименования копий документов в электронном виде на электронном носителе описи документов, прилагаемых в заявке», — говорится в сообщении.
Челябинское УФАС России признало в действиях департамента нарушения закона о недрах. За нарушение требований законодательства должностное лицо организатора торгов будет привлечено к административной ответственности. Ему грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. руб.
Ранее Челябинское УФАС России рассмотрело жалобу ОАО «Еткульзолото». Ведомство изучило представленную заявителем и организатором торгов информацию и признало правомерным один из доводов ОАО «Еткульзолото». Установлено, что организатор нарушил порядок публикации объявления о проведении аукциона, поскольку сократил срок его размещения с 45 до 44 дней до дня проведения торгов. За нарушение требований закона о недрах организатор торгов и его должностное лицо будут привлечены к административной ответственности. Однако в связи с тем, что данное нарушение не повлияло на ход проведения аукциона и его результаты, комиссия Челябинского УФАС России предписание не выдала.
Напомним, победителем аукциона, согласно данным на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, признано ООО «Артель старателей Июсская». Также к участию в торгах было допущено ООО «Сисим». Заявки ООО «Кристалл», ООО «Миасский прииск» и ОАО «Еткульзолото» отклонены.
Срок заключения договора составляет 15 лет. Разовый платеж, предложенный победителем, — 18,7 млн руб. Михайловское месторождение россыпного золота расположено в Пластовском муниципальном районе Челябинской области, в 15 км западнее г. Пласта.
С жалобой обратилось ООО «Миасский прииск», которому было отказано в приеме заявки. Департаменту выдано предписание об отмене протоколов заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и по предоставлению права пользования недрами.
«По мнению антимонопольного органа, при рассмотрении заявок участников, не был обеспечен равный подход. Так, на участие в аукционе были допущены заявки двух хозяйствующих субъектов (ООО «Артель старателей Июсская» и ООО «Сисим») при несоответствии наименования копий документов в электронном виде на электронном носителе описи документов, прилагаемых в заявке», — говорится в сообщении.
Челябинское УФАС России признало в действиях департамента нарушения закона о недрах. За нарушение требований законодательства должностное лицо организатора торгов будет привлечено к административной ответственности. Ему грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. руб.
Ранее Челябинское УФАС России рассмотрело жалобу ОАО «Еткульзолото». Ведомство изучило представленную заявителем и организатором торгов информацию и признало правомерным один из доводов ОАО «Еткульзолото». Установлено, что организатор нарушил порядок публикации объявления о проведении аукциона, поскольку сократил срок его размещения с 45 до 44 дней до дня проведения торгов. За нарушение требований закона о недрах организатор торгов и его должностное лицо будут привлечены к административной ответственности. Однако в связи с тем, что данное нарушение не повлияло на ход проведения аукциона и его результаты, комиссия Челябинского УФАС России предписание не выдала.
Напомним, победителем аукциона, согласно данным на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, признано ООО «Артель старателей Июсская». Также к участию в торгах было допущено ООО «Сисим». Заявки ООО «Кристалл», ООО «Миасский прииск» и ОАО «Еткульзолото» отклонены.
Срок заключения договора составляет 15 лет. Разовый платеж, предложенный победителем, — 18,7 млн руб. Михайловское месторождение россыпного золота расположено в Пластовском муниципальном районе Челябинской области, в 15 км западнее г. Пласта.
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