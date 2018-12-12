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За три года четвертый энергоблок Белоярской АЭС выработал 13,7 млрд кВтч электроэнергии
12 декабрь 2018 (10:45)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. С момента первого включения энергоблока № 4 Белоярской АЭС в единую энергосистему Свердловской области 10 декабря 2018 года исполнилось три года. За этот период энергоблок выработал 13,7 млрд кВт/ч электроэнергии, сообщает пресс-служба Белоярской АЭС.
Все эти три года эксплуатация энергоблока с реактором БН-800 оставалась надежной и безопасной. Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подчеркнул значимость энергоблока БН-800 для российской атомной отрасли.
«Энергоблок с реактором БН-800 — первый «быстрый» энергоблок, построенный в постсоветской России, в принципиально новых экономических условиях. Его сооружение позволило восстановить компетенции российской атомной отрасли в области проектирования, сооружения и пуска реакторов такого типа. Это важнейший шаг на пути к более мощным коммерческим быстрым реакторам и в конечном итоге к замыканию ядерного топливного цикла», — сказал он.
В настоящий момент энергоблок № 4 Белоярской АЭС — крупнейший в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности БН-800 входит в число лучших ядерных реакторов мира.
Все эти три года эксплуатация энергоблока с реактором БН-800 оставалась надежной и безопасной. Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подчеркнул значимость энергоблока БН-800 для российской атомной отрасли.
«Энергоблок с реактором БН-800 — первый «быстрый» энергоблок, построенный в постсоветской России, в принципиально новых экономических условиях. Его сооружение позволило восстановить компетенции российской атомной отрасли в области проектирования, сооружения и пуска реакторов такого типа. Это важнейший шаг на пути к более мощным коммерческим быстрым реакторам и в конечном итоге к замыканию ядерного топливного цикла», — сказал он.
В настоящий момент энергоблок № 4 Белоярской АЭС — крупнейший в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности БН-800 входит в число лучших ядерных реакторов мира.
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