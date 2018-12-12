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Решение ЕГД о повышении зарплаты главе Екатеринбурга будет пересмотрено

УрБК, Москва, 12.12.2018. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 11 декабря подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской думы (ЕГД) о повышении зарплат главе муниципалитета и депутатскому корпусу. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.



«Пример, о котором я не могу сегодня не сказать, — сегодняшнее решение Екатеринбургской городской думы. На заседании они принимают решения о повышении заработных плат главе города, ряду депутатов, которые работают на освобожденной основе. Приведу цифры — это просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него с 2019 года должна составлять 340 тыс. рублей — и это городская дума Екатеринбурга. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным — на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. рублей, а средняя зарплата по региону, с учетом сельских территорий, не дотягивает до 30 тыс. рублей», — сказал Андрей Турчак.



Секретарь генсовета поручил руководителю Уральского МКС партии, депутату Госдумы Ивану Квитке проследить, чтобы в короткие сроки это решение было отменено.



«Завтра должна быть реакция регионального политсовета, и это решение должно быть отменено. Оно принималось на фоне повышения зарплат работникам бюджетной сферы в регионе на 4%. А себе — 40%. Какое отношение к партии мы хотим получить? Это решение должно быть отменено. Ровно на тот размер, на который повышается зарплата бюджетникам, они могут себе повысить зарплату. Просьба к вам, как руководителю Уральского МКС, эту задачу выполнить», — подчеркнул Андрей Турчак.



Напомним, что накануне депутаты ЕГД приняли решение о повышении заработной платы Александру Высокинскому.



Должностной оклад руководителю муниципалитета предлагается установить на уровне 54 тыс. руб. При этом сумма ежемесячного денежного поощрения составит 3,8 оклада — то есть 206 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему положена ежемесячная надбавка за работу с государственной тайной. Глава города сможет также претендовать на единовременную выплату при предоставлении отпуска в размере двух окладов (108 тыс. руб.). В год к окладу главе города будут приплюсованы еще 65,6 окладов.



Добавим, что в проекте бюджета Екатеринбурга на 2019 год на обеспечение деятельности главы города заложено 5,4 млн руб.

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