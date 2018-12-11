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Тарифы расчетного обслуживания УБРиР заняли топовые позиции рейтинга Business Banking Fees

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018 Тарифы расчетного обслуживания для бизнеса от Уральского банка реконструкции и развития заняли верхние строчки рейтингов по выгодности. Об этом говорится в исследовании Business Banking Fees Monitoring аналитической компании Markswebb за 4 квартал 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Лучшим тарифом для обслуживания ИП-фрилансеров стало предложение УБРиР «Все просто!». По условиям этого тарифа, счет открывается бесплатно, отсутствует ежемесячная комиссия за его ведение, нет комиссий за внутрибанковские платежи, налоговые и бюджетные перечисления, безвозмездно предоставляются интернет- и мобильный банк Light. Комиссия взимается только за платежи партнерам в другие банки.



В сегменте B2B в Санкт-Петербурге УБРиР стал лидером по годовому обслуживанию с пакетным предложением «Бизнес-комплект 12». В Москве этот тариф занял второе место. В стоимость пакета на год включены все необходимые услуги для расчетного обслуживания: открытие и ведение счета, интернет- и мобильный банк, электронные переводы юридическим лицам, переводы зарплаты сотрудникам, а также SMS-информирование о движении средств на счете. Кроме того, при оплате авансом стоимость услуг будет ниже почти в два раза.



В рейтинге выгодных тарифов для оптовых компаний, закупающих товар за рубежом, УБРиР занял вторые места в двух российских столицах. При этом эксперты отметили, что банк предлагает самые низкие комиссии по переводам в долларах США.



Первое место среди банков для сервисных компаний получил тарифный план УБРиР «Эквайринг — сбрось лишнее!» за лучшие условия обслуживания в Москве и Санкт-Петербурге. Ставка торгового эквайринга по этому тарифу признана самой выгодной на рынке. Она составляет 1% для расчета с владельцами карт УБРиР и 1,6% — с владельцами карт других банков, при отсутствии оборотов комиссия не взимается. Терминал предоставляется бесплатно, управление финансами можно осуществлять через мобильное приложение, а вся аналитика и управление эквайринговыми оборотами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Light.



С этим же тарифом УБРиР признан самым выгодным банком для торговых точек в Санкт-Петербурге и вторым в Москве.



В рамках исследования специалисты оценили тарифы более чем 20 банков Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты рассматривали пять видов бизнеса: торговые точки, индивидуальные предприниматели-фрилансеры, B2B-сегмент, сервисные предприятия и оптовые компании, закупающие товар за рубежом. Для каждой из пяти моделей эксперты рассчитали стоимость первого года обслуживания в банках, работающих в двух столицах.



Аналитики Markswebb регулярно ставят Уральский банк реконструкции и развития в топ банков России по выгодности обслуживания бизнеса. По итогам третьего квартала 2018 года в исследовании рынка Москвы УБРиР стал лучшим для индивидуальных предпринимателей-фрилансеров, банком № 1 для обслуживания компаний B2B-сегмента, а также третьим по выгодности обслуживания для розничных магазинов.

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