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Россиян могут обязать устанавливать «умные» счетчики на газ

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать вопрос введения «умных счетчиков» на газ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.



Согласованные предложения по интеллектуальным системам учета (ИСУ) на газ министерства должны представить в правительство до 1 марта 2019 года. Эксперты в правительстве и отрасли пояснили, что пока «тема в зачаточной стадии».



Представитель Дмитрия Козака Илья Джус отметил, что дано поручение о «первичной проработке вопроса». В министерствах не смогли прокомментировать ситуацию. В «Газпром межрегионгазе» (отвечает за газоснабжение потребителей) уточнили, что компания будет участвовать в процессе только на этапе согласования.



Как отмечают источники, очевидно, что речь пойдет об установке ИСУ населению, так как на крупных предприятиях уже действуют сложные системы учета газа. По мнению экспертов, стоимость установки газовых «умных счетчиков» будет несколько дороже, чем в энергетике, и составит около 5 тыс. руб. за штуку. Но кто будет заниматься установкой и в каких объемах, должны решить министерства.

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