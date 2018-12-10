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На шахте «Распадская» ЕВРАЗа установили рекорд добычи угля за ноябрь

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. В преддверии своего 45-летия шахта «Распадская» ЕВРАЗа установила рекорд добычи угля за месяц, выдав в ноябре на-гора 806 тыс. т при плане в 684 тыс. т. Это лучший результат месячной подземной добычи среди предприятий Распадской угольной компании.



Как сообщает пресс-служба предприятия, подобного результата шахта «Распадская» достигла впервые за последние восемь лет. Перевыполнить план удалось благодаря сплоченной работе всего коллектива. Особый вклад в добычу рекордных тонн внесли очистные участки № 1 (начальник Андрей Соколов), № 10 (Алексей Фисенко), № 17 (Сергей Васильев). В одновременной работе находились три лавы на пластах 10, 7-7а, 6-6а. Вместе очистные коллективы выдали на-гора 752 т коксующегося угля.



Высоких показателей в ноябре добились и проходческие участки, подготовив 2 тыс. 197 погонных метров горных выработок, попутно добыв при этом 54 тыс. т угля.



Шахта «Распадская» находится под управлением Распадской угольной компании, добывает высококачественный уголь коксующейся марки ГЖ. После обогащения на ОФ «Распадская» уголь шахты «Распадская» отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.

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