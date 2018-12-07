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При участии «МегаФона» разработано приложение для слепых, определяющее номинал купюр

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Мобильное приложение, определяющее номинал купюр, стало доступно для слабовидящих пользователей смартфонов. Приложение выпущено лабораторией «Сенсор-тех» при поддержке «МегаФона». Уникальность продукта в том, что он не только озвучивает денежное достоинство, но и присваивает каждому номиналу специальную вибрацию, что делает сервис полезным для слепоглухих людей. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



«Удивительно, но сегодня именно смартфон — важное средство реабилитации слабовидящего человека. Например, он дает возможность незрячему самостоятельно передвигаться по городу, находить дорогу, скачивать и прослушивать аудиокниги, озвучивает фототексты, описывает изображения и так далее. Иными словами, гаджет расширяет границы «особенных людей», помогает им становиться более свободными и мобильными», — прокомментировала директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале Мария Саукова.



В Свердловской области научиться пользоваться смартфонами слабовидящие люди могут в областной библиотеке для слепых. Здесь посоветуют устройство и программы, проконсультируют по вопросам использования и поддержат при возникновении трудностей. Ежегодно в библиотеке проводится конкурс «Мультимобильность — это качество жизни», в ходе которого участники на скорость скачивают аудиокниги, делают посты в соцсетях и посещают сайты в интернете с помощью сенсорных мобильных устройств.



«В нашей библиотеке организована поддержка незрячих пользователей смартфонов. Сотрудники электронного читального зала проводят консультации, в том числе и по видеосвязи, помогают освоить основные функции мобильных устройств. Кроме того, проводятся уроки мобильности в Верхнепышминской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Поэтому с каждым годом людей, которые открывают для себя мир с помощью смартфонов, становится все больше», — рассказала заместитель директора по научно-методической работе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Виктория Арсентьева.



«МегаФон» не первый год поддерживает программы по повышению мобильности слабовидящих с помощью цифровых устройств. Так, компания участвует в проекте «Универсальный мобильный помощник», в ходе которого незрячие учатся пользоваться сенсорными мобильными устройствами. Из регионов Большого Урала программа реализуется в Пермском крае, там обучение проходят воспитанники школ-интернатов для слабовидящих детей.

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