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В администрации Екатеринбурга не исключают возможность увеличения тарифа на проезд в метро
7 декабрь 2018 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Власти Екатеринбурга не исключают возможность увеличения тарифа на проезд в метро. Об этом в прямом эфире радиостанции «Город FM» рассказал председатель комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов.
«В 2020 году истекает срок эксплуатации вагонов метро Екатеринбурга. Есть две формы обновления состава — замена вагонов и капитальный ремонт, с разной стоимостью. Была разработана инвестиционная программа, которая сейчас проходит согласование. В зависимости от того, в каком виде она будет принята, будет приниматься решение. Возможно, по метро придется увеличить тариф», — отметил Игорь Федотов.
Напомним, что МУП «Екатеринбургский метрополитен» обратилось в администрацию города с просьбой увеличить тариф за проезд на 4 руб. — до 32 руб.
«В 2020 году истекает срок эксплуатации вагонов метро Екатеринбурга. Есть две формы обновления состава — замена вагонов и капитальный ремонт, с разной стоимостью. Была разработана инвестиционная программа, которая сейчас проходит согласование. В зависимости от того, в каком виде она будет принята, будет приниматься решение. Возможно, по метро придется увеличить тариф», — отметил Игорь Федотов.
Напомним, что МУП «Екатеринбургский метрополитен» обратилось в администрацию города с просьбой увеличить тариф за проезд на 4 руб. — до 32 руб.
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