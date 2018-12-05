Новости дня

ЕВРАЗ вдвое увеличит производство 100-метровых рельсов и расширит продуктовую линейку

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК введена в эксплуатацию вторая линия рельсоотделки. Проект позволит в два раза увеличить выпуск 100-метровых рельсов Р65 и производить европейские рельсы 60Е1 и 54Е1 в востребованных на зарубежных рынках длинах: 30, 36, 60, 72 и 90 м., сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



Инвестиции в проект составили 168 млн руб.



На участке отделки 100-метровых рельсов выполнено техническое перевооружение: установлено дополнительное оборудование, смонтированы линии приемки, правки, порезки рельсов. За счет запуска второй линии мощность рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК увеличится с 245 тыс. т — до 540 тыс. т 100-метровых рельсов в год.



«С каждым годом количество заказов на рельсы ЕВРАЗа растет как на внутреннем, так и на внешних рынках. Мы уже увеличили объем производства 100-метровых рельсов для РЖД, до конца года ЕВРАЗ ЗСМК сможет поставить железнодорожникам 319 тыс. т», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.



Масштабная реконструкция рельсобалочного производства ЕВРАЗ ЗСМК была завершена в 2013 году. На ее реализацию ЕВРАЗ направил более 18 млрд руб. В 2016 году было принято решение о строительстве второй линии рельсоотделки. Реализация проекта велась в условиях действующего цеха. Сегодня комбинат выпускает более 20 рельсовых профилей по отечественному и зарубежным стандартам, включая рельсы для железных дорог, стрелочных переводов, метрополитена, а также крановые, усовиковые и трамвайные рельсы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: