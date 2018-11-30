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«МегаФон» запустил глобальный Трейд Ин в 58 уральских городах

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. «МегаФон» запустил глобальный Трейд Ин (обмен старых телефонов на новые) в своей розничной сети. Максимальная выгода на покупку нового гаджета может достичь 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральского филиала ПАО «МегаФон».



В программе участвуют салоны связи в 58 уральских городах. В рамках Трейд Ин «МегаФон» принимает свыше 460 различных моделей телефонов брендов Apple, Samsung, Sony, LG. Стоимость старого устройства можно использовать не только на новое мобильное оборудование, но и на аксессуары, настройки или страховку. Новый товар можно купить в кредит или взять в рассрочку.



Обладатели любых других телефонов, включая старые ненужные раскладушки, также могут принять участие в программе в рамках утилизации и получить скидку в несколько тысяч рублей на ряд моделей Samsung, Apple и Honor.



«Новый год — время избавиться от старых вещей и впустить в жизнь новое. Мы предлагаем уральцам принести нам свои устарелые телефоны и приобрести современный смартфон с самым быстрым 4G интернетом по привлекательной цене. К примеру, при сдаче Samsung Galaxy Note 8 c царапинами, трещинами и потертостями мы даем покупателю скидку до 40 тыс. руб. на флагман Samsung Galaxy S9+», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



В Свердловской области программа действует в следующих городах: Асбест, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Екатеринбург, Заречный, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Лесной, Нижний Тагил, Новоуральск, Полевской, Ревда, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Тавда.



Подробные условия, сроки действия предложений, перечень салонов и уровень скидки в зависимости от состояния мобильного устройства, которое владелец сдает по Трейд Ин, доступны на сайте компании. Также можно получить консультацию у специалистов офисов продаж «МегаФона».

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