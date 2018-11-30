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В Каменске-Уральском стоматологическую клинику оштрафовали на 1 млн рублей за коррупцию

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. В Каменске-Уральском стоматологическую клинику ООО «СК «ВиТаВлаДент» оштрафовали на 1 млн руб. за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В марте 2018 года сотрудники полиции, действуя в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проверяли деятельность ООО «СК «ВиТаВлаДент».



«В ходе выездной проверки был установлен факт оказания хирургической стоматологической помощи без предусмотренной законом лицензии, что влечет за собой привлечение к административной ответственности. Однако директор ООО «СК «ВиТаВлаДент» предложил сотруднику полиции денежную сумму в размере 50 тыс. руб. за непривлечение стоматологической клиники к установленной законом ответственности. Сотрудник полиции сообщил о противоправных действиях сотрудника клиники в органы прокуратуры», — говорится в сообщении.



Надзорное ведомство возбудило в отношении ООО «СК «ВиТаВлаДент» дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением».



Суд, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал юридическое лицо на 1 млн руб.



В настоящее время стоматологической клиникой полностью оплачен наложенный штраф.

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