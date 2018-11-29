Новости дня

Гражданам РФ разрешили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

УрБК, Москва, 29.11.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане освобождаются от необходимости доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, которое является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций. Документ опубликован на портале правовой информации документа.



Теперь факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. При этом граждане не должны будут предоставлять документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: