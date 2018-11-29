Новости дня
Гражданам РФ разрешили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
29 ноябрь 2018 (09:24)
УрБК, Москва, 29.11.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане освобождаются от необходимости доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, которое является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций. Документ опубликован на портале правовой информации документа.
Теперь факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. При этом граждане не должны будут предоставлять документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта.
Теперь факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. При этом граждане не должны будут предоставлять документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Президент РФ ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов в нежилых помещениях
- Сотрудники ГИБДД не смогут снимать номера с автомобилей
- Подписан закон об ответных мерах на санкции США
- Президент России установил МРОТ на уровне 9 489 рублей
- Подписан закон о введении в России с 1 января 2018 года системы tax free