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Гражданам РФ разрешили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

29 ноябрь 2018 (09:24)

УрБК, Москва, 29.11.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане освобождаются от необходимости доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, которое является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций. Документ опубликован на портале правовой информации документа.

Теперь факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. При этом граждане не должны будут предоставлять документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта.

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