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Прокуратура не нашла оснований для признания дома возле Свердловской филармонии аварийным

28 ноябрь 2018 (13:02)

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Прокуратура Свердловской области не нашла оснований для признания аварийным дома по улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обследование здания прокуратура проводила совместно со специалистами департамента государственного жилищного и строительного надзора региона и областного ГУ МЧС России.

«Согласно техническому заключению специалистов подрядной организации, подготовленному в рамках разработки проектной документации, конструкции и конструктивные элементы крыши, кровли, элементы фасада, подвальных помещений находятся в ограниченно работоспособном состоянии и подлежат капитальному ремонту.

При этом основные несущие конструкции дома (фундаменты, стены, перекрытия) находятся в работоспособном состоянии и капитальному ремонту не подлежат», — говорится в сообщении.

Напомним, что дом по улице Карла Либкнехта, 40 находится под угрозой сноса ради строительства нового концертного зала для Свердловской филармонии. Собственники квартир опасаются, что организаторы застройки попытаются внести дом в реестр аварийного жилья.

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