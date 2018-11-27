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Коммерческие банки РФ за 10 месяцев выдали более 1,18 млн ипотечных кредитов

УрБК, Москва, 27.11.2018. По предварительным данным, коммерческими банками РФ за 10 месяцев 2018 года выдано 1 млн 180 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,37 трлн руб. За сентябрь выдано около 146 тыс. кредитов на сумму 299 млрд руб. (рост по сравнению с сентябрем — 17,37%), сообщается в исследовании консалтинговой компании «Русипотека».



Средняя ставка предложения на вторичном рынке, как показывает индекс «Русипотеки», выросла в ноябре до 10,21%, на первичном рынке — до 10,02%. При этом ставка предложения по рефинансированию клиентов сторонних банков повысилась в ноябре до 10,06%.



«Ипотечное кредитование в течение октября 2018 года развивалось устойчиво. Некоторое повышение ставок кредитования не оказало существенного негативного влияния на выдачу по рынку в целом, но повлияло на отдельных игроков. Можно предположить, что несколько пострадали те, кто в предыдущие месяцы акцент привлечения делали на низкой ставке, а сейчас ее подняли», — отмечают аналитики компании.

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