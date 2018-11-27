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Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей

УрБК, Москва, 27.11.2018. Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. руб. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. Об этом пишут «Известия», куда обратились клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.



По данным издания, клиентам российских кредитных организаций в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. руб. Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами. От клиента требуют предоставить экономическое обоснование операций.



По мнению экспертов, блокируя такие переводы, финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству — например, уходу предпринимателей от уплаты налогов.



В пресс-службе ЦБ РФ уточнили, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств. Таким признаком может быть в том числе несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платежному поведению клиента, пояснили в пресс-службе Банка России. Но в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа, указали представители регулятора. Всё, что ей необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, пояснили они.



«Максимум, что может потребовать банк от клиента, — это устное подтверждение по звонку, что трансакцию совершал действительно он. Никаких документов по p2p-переводам банк не вправе запрашивать. Требуя от граждан бумаг по p2p-переводам, банки нарушают установленные законодательные нормы. Клиентам можно обращаться с жалобами не только в ЦБ, но и в суд, — рассказал «Известиям» советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

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