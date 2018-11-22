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В Екатеринбург запретили ввоз 21 тонны соли из-за отсутствия ветеринарного сертификата

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. 21 ноября 2018 года на российско-казахстанском участке границы в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицк Челябинской области запретили ввоз 21 т соли из Республики Казахстан.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области, груз везли из Шимкента в Екатеринбург. При досмотре выяснилось, что продукт перевозят без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы № 3.



Груз без ветеринарно-сопроводительных документов признали потенциально опасным. Машина возвратилась в место отправления для оформления документов. Правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.



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