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«Уральские авиалинии» предоставляют скидки на полеты в Узбекистан и обратно
22 ноябрь 2018 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет скидки на полеты в Узбекистан и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
С 21 по 25 ноября 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» дарит скидку 5% при покупке авиабилетов по следующим направлениям: Наманган — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Наманган; Навои — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Навои; Ургенч — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Ургенч; Фергана — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Фергана; Нукус — Москва, Москва — Нукус; Нукус — Жуковский, Жуковский — Нукус; Карши — Жуковский, Жуковский — Карши; Ташкент — Сочи, Сочи — Ташкент; Ташкент — Екатеринбург; Ташкент — Анапа.
Скидка доступна при покупке на сайте и в мобильном приложении. Акция действительна на вылеты с 21 ноября по 23 декабря 2018 года. Приобретайте билеты со скидкой на сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Ural Airlines. При покупке авиабилетов можно дополнительно сэкономить. Для этого нужно вступить в программу «Крылья» и получить приветственный бонус, который можно сразу использовать как скидку на авиабилет.
С 21 по 25 ноября 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» дарит скидку 5% при покупке авиабилетов по следующим направлениям: Наманган — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Наманган; Навои — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Навои; Ургенч — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Ургенч; Фергана — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Фергана; Нукус — Москва, Москва — Нукус; Нукус — Жуковский, Жуковский — Нукус; Карши — Жуковский, Жуковский — Карши; Ташкент — Сочи, Сочи — Ташкент; Ташкент — Екатеринбург; Ташкент — Анапа.
Скидка доступна при покупке на сайте и в мобильном приложении. Акция действительна на вылеты с 21 ноября по 23 декабря 2018 года. Приобретайте билеты со скидкой на сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Ural Airlines. При покупке авиабилетов можно дополнительно сэкономить. Для этого нужно вступить в программу «Крылья» и получить приветственный бонус, который можно сразу использовать как скидку на авиабилет.
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