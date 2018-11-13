Кризис

Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в три раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на предварительные данные Банка России.



«Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами предварительно составило 42,2 млрд долл. США (14 млрд долл. США в январе-октябре 2017 года) и было сформировано примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом», — говорится в материалах регулятора.



В конце октября Банк России повысил прогноз чистого оттока капитала из РФ по итогам 2018 года до 66 млрд долл. США с прежних 55 млрд долл. США, понизив при этом ожидания чистого оттока в 2019 году — до 25 млрд долл. США с 27 млрд долл. США.



Тогда же регулятор понизил прогноз чистого оттока капитала из РФ в 2020 году до 15 млрд долл. США с 18 млрд долл. США, а в 2021 году — до 14 млрд долл. США с прежних 18 млрд долл. США.

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