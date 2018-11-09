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Стоимость вывоза мусора в Екатеринбурге в 2019 году может составить 150 рублей с человека

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. ЕМУП «Спецавтобаза» направило свои предложения по тарифу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на рассмотрение в Региональную энергетическую комиссию (РЭК). По расчетам оператора, тариф должен составить 669 руб. за кубометр. Об этом рассказал на встрече с депутатами Екатеринбургской городской думы руководитель предприятия Сергей Пономарев.



«Максимально возможный тариф на вывоз мусора составит 669 руб. за кубический метр. Мы предоставили полное обоснование на эту сумму. Что вычеркнет РЭК, мы пока не знаем. По факту тариф будет меньше», — отметил Сергей Пономарев.



По его расчетам, при норме 2,5 куб. м. на человека, в месяц стоимость оплаты составит около 150 руб.



Напомним, что дата утверждения нового тарифа назначена на 6 декабря 2018 года.

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