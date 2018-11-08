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В Екатеринбурге суд обязал застройщика выплатить инвестору 9,7 млн рублей за несоблюдение условий договора

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. В Екатеринбурге суд обязал застройщика выплатить инвестору 9 млн 700 тыс. руб. за несоблюдение условий договора, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В 2014 году женщина заключила с ООО «ЛТ-Строй», договор инвестирования. Предприятие обязалось организовать строительство коттеджного поселка «Образцово». Женщина рассчитывала получить квартиру площадью 255 кв. м., земельный участок и долю в праве собственности на общее имущество коттеджного поселка. Инвестиции составили 15 млн руб. Дом должны были сдать в октябре 2015 года. Однако сроки завершения работ сдвинулись, и в декабре 2017 года стороны подписали соглашение о расторжении договора инвестирования.



ООО «ЛТ-Строй» был обязан вернуть женщине 15 млн руб. до 12 января 2018 года, но вернул только 2 млн руб., еще по 2 млн руб. ей вернули в феврале и марте. В мае 2018 года она направила застройщику претензию с требованием возврата инвестиционного взноса в полном объеме, выплаты неустойки и компенсации морального вреда. Претензия была оставлена без удовлетворения.



Женщина обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. С ответчика в пользу истца взысканы денежные средства в размере 9 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 348 тыс. 760 рублей с продолжением начисления процентов согласно статьи 395 ГК РФ с определенной даты до фактического исполнения ответчиком обязательств по выплате денежных средств. Также суд взыскал с ответчика расходы по оплате государственной пошлины — 48 тыс. 600 руб.



Стороны с таким решением не согласились и попытались оспорить решение предыдущей инстанции.



Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО «ЛТ-Строй» компенсации морального вреда и штрафа и принял новое решение. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 3 тыс. руб. и штраф — 300 тыс. руб. за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

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