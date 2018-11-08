Вадим Дробиз об инициативе по ограничению числа магазинов, торгующих алкоголем

Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Фотография с сайта Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя

Экспертный совет при правительстве РФ в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья» предложил сократить число магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза — до 50 магазинов на 100 тыс. человек. В документе указано, что чрезмерное курение и потребление алкоголя являются ключевыми источниками предотвратимой смертности. Как отметила член совета Дарья Халтурина, сейчас в среднем на 100 тыс. человек в России приходится более 120 магазинов, где можно купить алкогольные напитки или сигареты, а в Скандинавии этот показатель составляет 15 торговых точек на 100 тыс. жителей.Начнем с того, что приведенная статистика некорректна. Даже если не считать точек продаж пива, в России на один имеющий лицензию магазин с алкоголем приходится 600 человек, а у финнов — по 650 человек. При этом в Финляндии разрешена реализация алкоголя через интернет. То есть оправдать данную меру статистикой нельзя.Кроме того, в случае реализации инициативы экспертного совета производство алкоголя в России ни на один миллиграмм не сократится. Производители ничего не потеряют, потому что потребление останется прежним. Количество магазинов никак не влияет на объем потребления, потому что его причины и поводы не меняются. Потребители будут испытывать больше неудобств, хотя тоже разница невелика: было вокруг дома пять магазинов, стало два — все равно человек пойдет и купит то, что ему нужно.Но самое главное — пострадает розничный бизнес. Может произойти монополизация рынка. Оставшиеся магазины будут чувствовать себя великолепно: они заберут весь объем продаж, их выручка возрастет в 2,5 раза. Им это, конечно, выгодно. Но огромная армия малых магазинов в этом случае с рынка уйдет. И речь здесь идет не только о специализированных алкомаркетах. В обычных магазинах формата «у дома» до 40% выручки составляет алкоголь. Он позволяет держать доступные цены на социально значимые продукты. Без алкоголя такие торговые точки не выдержат.В результате произойдет укрупнение, малый бизнес снова пострадает и будет гибнуть. Выживут в основном крупные и средние федеральные сети.Между тем на сегодняшний день в России 180 тыс. магазинов, торгующих алкогольной продукцией, и 45 тыс. баров, кафе и ресторанов. Так вот, из этих 180 тыс. магазинов 50-55 тыс. — это крупные и средние федеральные и региональные сети. А порядка 125-130 тыс. — маленькие магазины «у дома». Они тоже в основном сетевые, но принадлежат зачастую индивидуальным предпринимателям, имеют одного владельца. В первую очередь закроются именно они.Таким образом, главная цель инициативы экспертного совета — сократить потребление алкоголя и табака населением и таким образом увеличить среднюю продолжительность жизни — в случае ее принятия не будет достигнута. Вместо этого пострадает малый бизнес.Также нужно отметить, что, по данным последнего доклада Минздрава РФ, не алкоголь является основной причиной короткой жизни граждан, а гиподинамия, неправильное питание и так далее. Здесь играют решающую роль уровень и качество жизни, уровень медицины. И сравнивая Россию с другими странами, лучше брать именно эти показатели, а не число жителей страны на одну точку, торгующую алкоголем и табаком.