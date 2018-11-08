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Прокуратура проводит проверку по факту возможного сноса дома для строительства нового зала Свердловской филармонии
8 ноябрь 2018 (12:13)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Прокуратура Свердловской области проводит проверку соблюдения федерального законодательства по информации о возможном сносе многоквартирного дома № 40 по ул. Карла Либкнехта в Екатеринбурге в целях строительства на его месте концертного зала филармонии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В настоящее время истребована вся необходимая документация в целях оценки действий должностных лиц, органов власти и филармонии по проведению торгов и заключению договоров на обследование технического состояния жилого дома и соответствия его конструкций требованиям пожарной безопасности.
Кроме того, истребована документация о результатах проведенного обследования на предмет аварийности дома, а также достоверности итогов проведенных администрацией города общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта.
Также исследуются вопросы, связанные с целевым, правомерным и эффективным расходованием филармонией денежных средств в рамках договоров на обследование жилого дома № 40 по ул. Карла Либкнехта и соответствия принятых финансовых обязательств.
«Ранее прокуратурой области был направлен ответ жителям указанного дома по заявлению, содержащему конкретные доводы о возможных нарушениях при организации публичных слушаний. Данный ответ не касался иных аспектов, по которым прокуратура продолжает надзорные мероприятия. Результаты проверки поставлены на особый контроль», — отметили в надзорном ведомстве.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести. Кроме того, под застройку попадают зеленые зоны, прилегающие к историческому зданию филармонии.
По данным предыдущей проверки прокуратуры было установлено, что решение о сносе дома не принято, и власти Екатеринбурга еще не утвердили проекты планировки и межевания данной территории.
В настоящее время истребована вся необходимая документация в целях оценки действий должностных лиц, органов власти и филармонии по проведению торгов и заключению договоров на обследование технического состояния жилого дома и соответствия его конструкций требованиям пожарной безопасности.
Кроме того, истребована документация о результатах проведенного обследования на предмет аварийности дома, а также достоверности итогов проведенных администрацией города общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта.
Также исследуются вопросы, связанные с целевым, правомерным и эффективным расходованием филармонией денежных средств в рамках договоров на обследование жилого дома № 40 по ул. Карла Либкнехта и соответствия принятых финансовых обязательств.
«Ранее прокуратурой области был направлен ответ жителям указанного дома по заявлению, содержащему конкретные доводы о возможных нарушениях при организации публичных слушаний. Данный ответ не касался иных аспектов, по которым прокуратура продолжает надзорные мероприятия. Результаты проверки поставлены на особый контроль», — отметили в надзорном ведомстве.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести. Кроме того, под застройку попадают зеленые зоны, прилегающие к историческому зданию филармонии.
По данным предыдущей проверки прокуратуры было установлено, что решение о сносе дома не принято, и власти Екатеринбурга еще не утвердили проекты планировки и межевания данной территории.
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