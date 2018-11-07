Статьи
Дом, который мешает всем
7 ноябрь 2018 (16:55)
Дело о строительстве нового здания зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге приобретает новые очертания. С одной стороны, выяснилось, что заказчиком планировки объекта, в результате которого должен быть снесен жилой дом, выступило само культурное учреждение. С другой стороны, региональная прокуратура уже провела проверку, однако не видит оснований, чтобы вмешиваться в эту ситуацию, со своей стороны. Тем не менее власти Екатеринбурга еще не утвердили проекты планировки и межевания данной территории.
Напомним, что директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский ранее заявлял о том, что решение по сносу жилого многоквартирного дома № 40 по ул. Карла Либкнехта является окончательным.
«Принято решение. Это я могу сказать совершенно откровенно. На самом высоком уровне, какой вы можете представить», — сказал А. Колотурский в эфире радиостанции «Эхо Москвы. Екатеринбург».
Тем не менее прокуратура Свердловской области, которая провела проверку по обращению жителей дома, установила, что решение о сносе дома не принято. Об этом написано в официальном ответе на обращение жильцов дома, который опубликовал на своей странице в Facebook один из защитников здания Иван Светлаков.
«В ходе надзорных мероприятий нарушений действующего законодательства при проведении общественных обсуждений документации по планировке территории не выявлено, в настоящее время проект планировки и проект межевания органом местного самоуправления не утверждены, решение о сносе многоквартирного дома № 40 по ул. Карла Либкнехта в г. Екатеринбурге не принято», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Несмотря на то, что сотрудники прокуратуры не нашли нарушений в процедуре общественных слушаний, они в своем ответе рекомендуют жильцам дома использовать их законное право направлять предложения по поводу обсуждаемых проектов планировки и межевания территорий в границах указанных улиц в Департамент архитектуры и регулирования земельных отношений администрации города.
Также благодаря прокуратуре стало известно, что планировка территории в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта осуществляется в соответствии с приказом Минстроя Свердловской области. А заказчиком работ является ГАУК Свердловской области «Свердловская государственная академическая филармония».
Ранее руководители ведомства и филармонии, отвечая на вопросы о том, каким образом был организован весь проект строительства нового здания филармонии, старались преуменьшить свою роль.
«Теперь мы точно знаем, кто хочет лишить нас собственности», — написал Иван Светлаков на странице в Facebook, посвященной защите дома на Карла Либкнехта, 40.
Дополнительную интригу в ситуацию вносит тот факт, что архитектурному бюро Zaha Hadid Architects при формулировании технического задания информацию о жилом доме не предоставляли.
«Относительно здания: хочу сказать, что его не было в брифе, который мы получили от клиента. Поэтому лучше, чтобы на этот вопрос ответил клиент», — рассказал в эфире телекомпании ЕТВ исполнительный директор Zaha Hadid Architects и автор проекта Свердловской филармонии Кристос Пассас.
В то же время в бюджете Свердловской области уже заложены средства на проведение соответствующих проектно-изыскательских работ.
«Областные власти выделят 362 млн руб. в 2019 году, чтобы провести проектно-изыскательские работы для строительства пристроя к филармонии. Обнаружил цифру в бюджете региона», — сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.
По его мнению, ситуация вокруг новой филармонии и жилого дома требует вмешательства федеральной власти.
«На вчерашнем заседании Госдумы получилось рассказать замминистру строительства РФ Наталье Антипиной о «рейдерах» из екатеринбургской филармонии. Напомню, деятели культуры хотят выгнать жителей соседней пятиэтажки из своих квартир, снести дом и вместо него построить дополнительный концертный зал. «Вопиющий факт, если это так», — высказалась Наталья Николаевна. Попросила подготовить для нее подробную информацию о происходящем, обещала разобраться. К тому же в начале декабря она собиралась к нам в город на мероприятия», — сообщил на своей странице в Facebook А. Альшевских.
В данном случае нельзя быть уверенным, что федеральное министерство согласится вмешаться в ситуацию. Однако, может быть, сейчас самое время для местных властей вступить в открытый диалог с собственниками квартир и найти решение, которое устроит все стороны.
Изображение с сервиса Google.Maps
Напомним, что директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский ранее заявлял о том, что решение по сносу жилого многоквартирного дома № 40 по ул. Карла Либкнехта является окончательным.
«Принято решение. Это я могу сказать совершенно откровенно. На самом высоком уровне, какой вы можете представить», — сказал А. Колотурский в эфире радиостанции «Эхо Москвы. Екатеринбург».
Тем не менее прокуратура Свердловской области, которая провела проверку по обращению жителей дома, установила, что решение о сносе дома не принято. Об этом написано в официальном ответе на обращение жильцов дома, который опубликовал на своей странице в Facebook один из защитников здания Иван Светлаков.
«В ходе надзорных мероприятий нарушений действующего законодательства при проведении общественных обсуждений документации по планировке территории не выявлено, в настоящее время проект планировки и проект межевания органом местного самоуправления не утверждены, решение о сносе многоквартирного дома № 40 по ул. Карла Либкнехта в г. Екатеринбурге не принято», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Несмотря на то, что сотрудники прокуратуры не нашли нарушений в процедуре общественных слушаний, они в своем ответе рекомендуют жильцам дома использовать их законное право направлять предложения по поводу обсуждаемых проектов планировки и межевания территорий в границах указанных улиц в Департамент архитектуры и регулирования земельных отношений администрации города.
Также благодаря прокуратуре стало известно, что планировка территории в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта осуществляется в соответствии с приказом Минстроя Свердловской области. А заказчиком работ является ГАУК Свердловской области «Свердловская государственная академическая филармония».
Ранее руководители ведомства и филармонии, отвечая на вопросы о том, каким образом был организован весь проект строительства нового здания филармонии, старались преуменьшить свою роль.
«Теперь мы точно знаем, кто хочет лишить нас собственности», — написал Иван Светлаков на странице в Facebook, посвященной защите дома на Карла Либкнехта, 40.
Дополнительную интригу в ситуацию вносит тот факт, что архитектурному бюро Zaha Hadid Architects при формулировании технического задания информацию о жилом доме не предоставляли.
«Относительно здания: хочу сказать, что его не было в брифе, который мы получили от клиента. Поэтому лучше, чтобы на этот вопрос ответил клиент», — рассказал в эфире телекомпании ЕТВ исполнительный директор Zaha Hadid Architects и автор проекта Свердловской филармонии Кристос Пассас.
В то же время в бюджете Свердловской области уже заложены средства на проведение соответствующих проектно-изыскательских работ.
«Областные власти выделят 362 млн руб. в 2019 году, чтобы провести проектно-изыскательские работы для строительства пристроя к филармонии. Обнаружил цифру в бюджете региона», — сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.
По его мнению, ситуация вокруг новой филармонии и жилого дома требует вмешательства федеральной власти.
«На вчерашнем заседании Госдумы получилось рассказать замминистру строительства РФ Наталье Антипиной о «рейдерах» из екатеринбургской филармонии. Напомню, деятели культуры хотят выгнать жителей соседней пятиэтажки из своих квартир, снести дом и вместо него построить дополнительный концертный зал. «Вопиющий факт, если это так», — высказалась Наталья Николаевна. Попросила подготовить для нее подробную информацию о происходящем, обещала разобраться. К тому же в начале декабря она собиралась к нам в город на мероприятия», — сообщил на своей странице в Facebook А. Альшевских.
В данном случае нельзя быть уверенным, что федеральное министерство согласится вмешаться в ситуацию. Однако, может быть, сейчас самое время для местных властей вступить в открытый диалог с собственниками квартир и найти решение, которое устроит все стороны.
Изображение с сервиса Google.Maps
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Решение о сносе дома в Екатеринбурге ради строительства нового зала филармонии пока не принято
- В бюджете Свердловской области заложены 362 млн рублей на проект нового зала филармонии
- Архитектор бюро Zaha Hadid Architects рассказал, что дома на Карла Либкнехта не было в техзадании проекта
- Директор Свердловской филармонии заявил о принятии окончательного решения по сносу дома по улице Карла Либкнехта, 40
- В центре Екатеринбурга снесут жилой дом ради строительства нового зала для Свердловской филармонии