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«СвердНИИхиммаш» отгрузил выпарной аппарат для Курской АЭС

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. В октябре текущего года АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) отгрузило выпарной аппарат (кристаллизатор) для Курской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Оборудование входит в состав установки очистки и переработки жидких радиоактивных отходов и предназначено для кристаллизации солей методом выпаривания под вакуумом. Стоимость оборудования составила более 4,5 млн руб.



Непосредственным изготовителем оборудования выступило ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» (г. Краснодар), которое в соответствии с технической документацией АО «СвердНИИхиммаш» изготовило выпарной аппарат с требуемым качеством и в необходимые сроки. Расчетный срок службы аппарата составляет 30 лет.



«Отгрузка выпарного аппарата является одним из заключительных этапов поставки установки ионоселективной очистки переработки жидких радиоактивных отходов для Курской АЭС. До конца текущего года мы планируем завершить эту поставку, а также сдать заказчику установку цементирования», — отметил главный инженер по бизнес-направлению «КП РАО» Денис Булатов.



Напомним, АО «СвердНИИхиммаш» имеет успешный опыт поставки выпарного оборудования для атомных электростанций. Так, в период с 2006 по 2014 год на Ростовской АЭС поэтапно введены в эксплуатацию 8 дистиляционно-опреснительных установок ДОУ-50 общей производительностью 400 т/час. Установки предназначены для подпитки контуров энергоблоков АЭС.



Летом текущего года компания заключила контракт на поставку выпарных установок системы переработки теплоносителя и системы переработки трапных вод для энергоблоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам» (Индия). По условиям контракта, «СвердНИИхиммаш» осуществит поставку оборудования до конца 2018 года.

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