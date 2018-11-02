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Гидра «Кэшбери»
2 ноябрь 2018 (15:55)
Группа компаний «Кэшбери» объявила о прекращении работы с 1 ноября. Тем не менее бывшие клиенты компании, особенно среднего уровня, кто привлек большое количество новых пользователей, продолжают публиковать в социальных сетях мотивирующую информацию с хэштэгом #Кэшбериживи. По мнению экспертов, таким способом бывшие участники организации могут пытаться собрать еще сколько-то денег. Кроме того, им необходимо иметь психологическую защиту от своих низовых участников пирамиды, какое-то объяснение, почему вся система рухнула.
1 ноября 2018 года владелец группы Артур Варданян заявил через YouTube-канал о том, что завершился период приостановки работы «Кэшбери», объявленный 12 октября 2018 года. В своем обращении он объявил о прекращении деятельности из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка».
«Компания прекращает работу в прежнем режиме. Регистрация на сайтах инвестиционных платформ «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг» невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий также невозможны. Нам просто не дадут этого сделать. На нас будут объявлять охоту до тех пор, пока мы не уйдем с рынка», — сказал А. Варданян.
Он отметил, что у компании есть долги перед пользователями инвестиционных платформ, но есть и финансовые ресурсы для погашения, хотя и не в полном объеме на текущий момент.
«2 ноября будет произведен расчет введенных и выведенных средств индивидуально по каждому пользователю. В личных кабинетах появится вкладка с этими суммами, а также остаточная сумма долговых обязательств нашей компании перед данным пользователем», — сообщил глава «Кэшбери».
По его словам, организация будет выплачивать эти долги в соответствии с графиком погашения задолженности, который будет составлен в ближайшее время.
Эксперты Банка России подсчитали, что сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь 3 млрд руб.
«Сумма в 1 млрд руб. — это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она (сумма ущерба — прим. ред.) составляет 1-3 млрд руб.», — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России В. Лях, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам В. Ляха, компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Они привлекают деньги и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, а лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
«Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид», — отметил В. Лях.
Учитывая величину потенциальной задолженности, заявленные Артуром Варданяном постепенные выплаты могут оказаться очередной попыткой отсрочить неизбежный финал.
Но поскольку вся деятельность современных пирамид строится не на экономических расчетах пользователей, а на эмоциональном, беззаветном желании абсолютной «халявы», такие выступления самого Варданяна и его поклонников могут иметь успех.
Учитывая, что переводы внутри системы совершались от человека к человеку посредством обычных банковских карт, эксперты полагают, что часть клиентов «Кэшбери» среднего звена еще может успеть получить деньги со своей реферальной сети.
По мнению Банка России, наибольшую опасность представляет не открытое финансовое мошенничество, а методы социальной инженерии. Благодаря им мошенник уходит от любой ответственности, ведь он конкретно ничего не крал. Клиент сам, по доброй воле, отдал свои деньги.
УрБК уже писал, что в современных финансовых пирамидах большинство участников прекрасно осознает мошеннический характер всего предприятия. Уже после крушения «Кэшбери» корреспондент УрБК разговаривал с обычными жителями Нижнего Тагила, не успевшими вложиться в пирамиду. Казалось бы, они должны быть рады, что не потеряли свои деньги. Но они разочарованы, что не успели войти в систему два года назад и, как они выражаются, «заработать».
Тем не менее активное привлечение новых пользователей может быть наказано по закону.
«Активистам, менеджерам «Кэшбери» следует иметь в виду, что пропаганда финансовой пирамиды, а уж тем более организация мероприятий по ее продвижению чреваты административной и уголовной ответственностью (статьи 172.2 УК РФ и 14.62 КоАП)», — рассказал УрБК управляющий федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
Более того, руководству группы «Кэшбери» может быть предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации криминальных доходов. Если руководство группы компаний «Кэшбери» не осуществит выплату задолженностей пользователям инвестиционных платформ, правоохранительные органы будут решать вопрос о наличии в действиях руководства признаков нарушения целого ряда статей УК РФ, считает управляющий партнер юридической компании «Зельдин и Партнеры» Михаил Зельдин.
По его словам, это статья 159 УК РФ «Мошенничество», а также другие статьи уголовного кодекса, такие как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем.
«Поскольку Центробанк, проведя проверку, обнаружил у «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды, уже сейчас руководству группы может грозить привлечение к уголовной ответственности по статье 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Максимальное наказание по ней — 6 лет лишения свободы», — отметил Михаил Зельдин.
Практика последних лет показывает, что организаторам подобных предприятий удается избежать встречи с правоохранительными органами. Не в последнюю очередь потому, что на рядовых участников системы не действуют никакие разумные доводы, и они не идут с заявлениями в полицию.
«Артур Варданян, конечно, всплывёт с очередным сбором денег, поскольку значительная часть паствы невменяема и продолжает верить, что он не мошенник. Будет доить её до упора, как завещал его учитель Сергей Пантелеевич Мавроди», — считает независимый эксперт, экономист Олег Анисимов.
Учитывая большое количество поклонников «Кэшбери», по-прежнему активных в социальных сетях, можно констатировать, что никакие уроки финансовой грамотности не помогают, если человек хочет получить большие деньги, совершенно не работая. Поэтому такие компании, как «Кэшбери», будут появляться снова и снова, вне зависимости от того, будут привлечены Артур Варданян и его коллеги к ответственности или нет.
1 ноября 2018 года владелец группы Артур Варданян заявил через YouTube-канал о том, что завершился период приостановки работы «Кэшбери», объявленный 12 октября 2018 года. В своем обращении он объявил о прекращении деятельности из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка».
«Компания прекращает работу в прежнем режиме. Регистрация на сайтах инвестиционных платформ «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг» невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий также невозможны. Нам просто не дадут этого сделать. На нас будут объявлять охоту до тех пор, пока мы не уйдем с рынка», — сказал А. Варданян.
Он отметил, что у компании есть долги перед пользователями инвестиционных платформ, но есть и финансовые ресурсы для погашения, хотя и не в полном объеме на текущий момент.
«2 ноября будет произведен расчет введенных и выведенных средств индивидуально по каждому пользователю. В личных кабинетах появится вкладка с этими суммами, а также остаточная сумма долговых обязательств нашей компании перед данным пользователем», — сообщил глава «Кэшбери».
По его словам, организация будет выплачивать эти долги в соответствии с графиком погашения задолженности, который будет составлен в ближайшее время.
Эксперты Банка России подсчитали, что сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь 3 млрд руб.
«Сумма в 1 млрд руб. — это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она (сумма ущерба — прим. ред.) составляет 1-3 млрд руб.», — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России В. Лях, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам В. Ляха, компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Они привлекают деньги и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, а лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
«Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид», — отметил В. Лях.
Учитывая величину потенциальной задолженности, заявленные Артуром Варданяном постепенные выплаты могут оказаться очередной попыткой отсрочить неизбежный финал.
Но поскольку вся деятельность современных пирамид строится не на экономических расчетах пользователей, а на эмоциональном, беззаветном желании абсолютной «халявы», такие выступления самого Варданяна и его поклонников могут иметь успех.
Учитывая, что переводы внутри системы совершались от человека к человеку посредством обычных банковских карт, эксперты полагают, что часть клиентов «Кэшбери» среднего звена еще может успеть получить деньги со своей реферальной сети.
По мнению Банка России, наибольшую опасность представляет не открытое финансовое мошенничество, а методы социальной инженерии. Благодаря им мошенник уходит от любой ответственности, ведь он конкретно ничего не крал. Клиент сам, по доброй воле, отдал свои деньги.
УрБК уже писал, что в современных финансовых пирамидах большинство участников прекрасно осознает мошеннический характер всего предприятия. Уже после крушения «Кэшбери» корреспондент УрБК разговаривал с обычными жителями Нижнего Тагила, не успевшими вложиться в пирамиду. Казалось бы, они должны быть рады, что не потеряли свои деньги. Но они разочарованы, что не успели войти в систему два года назад и, как они выражаются, «заработать».
Тем не менее активное привлечение новых пользователей может быть наказано по закону.
«Активистам, менеджерам «Кэшбери» следует иметь в виду, что пропаганда финансовой пирамиды, а уж тем более организация мероприятий по ее продвижению чреваты административной и уголовной ответственностью (статьи 172.2 УК РФ и 14.62 КоАП)», — рассказал УрБК управляющий федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
Более того, руководству группы «Кэшбери» может быть предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации криминальных доходов. Если руководство группы компаний «Кэшбери» не осуществит выплату задолженностей пользователям инвестиционных платформ, правоохранительные органы будут решать вопрос о наличии в действиях руководства признаков нарушения целого ряда статей УК РФ, считает управляющий партнер юридической компании «Зельдин и Партнеры» Михаил Зельдин.
По его словам, это статья 159 УК РФ «Мошенничество», а также другие статьи уголовного кодекса, такие как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем.
«Поскольку Центробанк, проведя проверку, обнаружил у «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды, уже сейчас руководству группы может грозить привлечение к уголовной ответственности по статье 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Максимальное наказание по ней — 6 лет лишения свободы», — отметил Михаил Зельдин.
Практика последних лет показывает, что организаторам подобных предприятий удается избежать встречи с правоохранительными органами. Не в последнюю очередь потому, что на рядовых участников системы не действуют никакие разумные доводы, и они не идут с заявлениями в полицию.
«Артур Варданян, конечно, всплывёт с очередным сбором денег, поскольку значительная часть паствы невменяема и продолжает верить, что он не мошенник. Будет доить её до упора, как завещал его учитель Сергей Пантелеевич Мавроди», — считает независимый эксперт, экономист Олег Анисимов.
Учитывая большое количество поклонников «Кэшбери», по-прежнему активных в социальных сетях, можно констатировать, что никакие уроки финансовой грамотности не помогают, если человек хочет получить большие деньги, совершенно не работая. Поэтому такие компании, как «Кэшбери», будут появляться снова и снова, вне зависимости от того, будут привлечены Артур Варданян и его коллеги к ответственности или нет.
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