«Кэшбери» — финансовая пирамида?

В августе 2018 года в России усилилась реклама организации, которая называет себя ООО «Кэшбери». В описании бизнеса компании указано, что это инвестиционный сервис, но по большинству признаков, сформулированных Банком России, «Кэшбери» можно отнести к финансовым пирамидам. Широкомасштабная реклама с привлечением самых современных технологий интернет-маркетинга может объяснятся двумя причинами. Во-первых, необходимостью постоянно привлекать новых участников, а с ними и их средства. Во-вторых, попыткой воспользоваться моментом, когда население невротизировано пенсионной реформой, повышением налогов и угрозой новых санкций США.Напомним, каким образом устроен бизнес подобных организаций. Самая простая схема — компания привлекает средства граждан под очень высокий (по сравнению с рынком) процент и утверждает, что зарабатывает на размещении этих денег в высокодоходные операции. В частности, в кредитование населения так же под очень высокий (нерыночный) процент.Про информации, которую распространяет компания, вкладчику предлагается инвестировать в микрозаймы другим клиентам через платформу «Кэшбери» и получать при этом 0,8% от суммы в сутки (220% за 400 дней). Займы через эту платформу выдаются в зависимости от суммы, по ставке до 2,2% за каждый день.Если рассматривать бизнес «Кэшбери» в рамках восьми признаков финансовых пирамид, сформулированных Банком России, то можно обнаружить соответствие по пяти из них.В частности, у компании отсутствует лицензия ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств. «Кэшбери» обещает высокую доходность, в несколько раз превышающую рыночный уровень, причем гарантирует ее, что запрещено на рынке ценных бумаг. Также компания ведет массированную рекламу в сети интернет с обещанием высокой доходности. При этом у нее отсутствует какая-либо официально подтвержденная информация о финансовом положении.По мнению представителей Банка России, граждане должны осторожно подходить к выбору финансового партнера.«Привлекать средства клиентов на постоянной основе могут только банки, МФО, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Для этого у организации должно быть специальное разрешение, выданное Банком России: компании должны быть внесены в соответствующие реестры, у банков должны быть лицензии. Проверить это можно в справочнике по кредитным организациям или в справочнике участников финансового рынка на сайте Банка России. Если же такого разрешения у финансовой организации нет, а она все равно привлекает клиентов и кредитует потребителей, то это — нелегальный участник финансового рынка», — пояснили УрБК в пресс-службе Уральского ГУ ЦБ РФ.Современная финансовая пирамида отличается от тех, что были во времена МММ. В первую очередь высоким уровнем технологий интернет-маркетинга. «Кэшбери» очень активно использует социальные сети, мессенджеры, инструменты интернет-рекламы. Например, большинство поисковых запросов, которые должны были бы нести негативную информацию о предприятии, ведут на видео представителей компании, которые своими словами их опровергают. Например, по запросу «лохотрон кэшбери» выпадает подходящий ответ поисковика — ролик фронтмена компании Артура Варданяна, где он рассказывает о «нападках» на свою организацию.Чат для клиентов «Кэшбери» в мессенджере Telegram насчитывает более 21 тыс. пользователей. В нем даже есть свои стикеры с образом А. Варданяна, что означает, что маркетологи «Кэшбери» прекрасно умеют соответствовать своей аудитории.К сожалению, в отличие от финансовых пирамид 1990-х годов, молодые люди — важная целевая аудитория для «Кэшбери». Причем молодежь хорошо понимает мошеннический характер всего предприятия, но самоуверенно, в силу возраста, полагает, что сумеет до момента краха выйти с прибылью. Почитав чат в мессенджере, можно встретить вопрос: «а с 15 лет можно инвестировать?».«Разговор с пострадавшими в последнее время на финансовых пирамидах показывает, что люди прекрасно все понимают и приходят в пирамиду совершенно осознанно. Каждый из пострадавших думал, что он-то успеет получить свой доход. Особенно это присуще молодежи», ― рассказывает директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.На молодых людей нацелено и такое специфическое для современных пирамид направление «Кэшбери», как создание криптовалюты. Как и по другим видам деятельности предприятия, по данному направлению никакой официальной информации о реальных итогах работы нет.Дополнительный фактор, который должен серьезно настораживать потенциальных клиентов «Кэшбери», — это иностранная регистрация компании.В контактной информации предприятия на сайте указаны два юридических лица. Российское — ООО «Кэшбери» с фактическим адресом в Объединенных Арабских Эмиратах. Основным видом его экономической деятельности является «деятельность в области права». Иностранное — PLC «CASHBERY LIMITED», которым, собственно, и руководит Артур Варданян. Его фактический адрес — также в ОАЭ, и подчиняется это юридическое лицо британским законам, так как зарегистрировано в Великобритании.«В соответствии с пунктом 6.1. статьи 51 федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также предлагать услуги иностранных организаций на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или распространять информацию о таких организациях и (или) об их деятельности среди неограниченного круга лиц на территории Российской Федерации», — отмечают в Уральском ГУ ЦБ РФ.Необходимо понимать, что если компания зарегистрирована в иностранной юрисдикции, то вопросы претензионного характера клиенту придется решать в рамках правового поля иностранного государства.Усиленную рекламу «Кэшбери» в августе 2018 года эксперты связывают не только с понятным стремлением постоянно расширяться, но и попыткой использовать ожидание кризиса, которое повышает уровень стресса россиян.Предполагаемый новый виток санкций США коснется в первую очередь финансовой системы России. Неудивительно, что сама информация о возможных санкциях уже привела к ослаблению национальной валюты и снижению капитализации крупнейших российских компаний.По мнению аналитиков, именно этим стрессом и пытается воспользоваться «Кэшбери», устраивая лекционный «чёс» по России, привлекая новых участников на реферальные программы, заказывая видеоблогерам обзоры своего продукта.Современные финансовые пирамиды становятся более технологичными, гибкими, изощренными в манипуляции сознанием граждан. Учитывая масштаб деятельности, финансовые потери, которые могут понести россияне в случае возможного краха «Кэшбери», исчисляются сотнями миллионов рублей. Чтобы предотвратить это, необходимо остановить распространение этого вида бизнеса. И, как и раньше, главный способ борьбы с такими организациями — широкое освещение их деятельности.