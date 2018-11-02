В Екатеринбурге и Ирбите изъято более 33 тыс. бутылок с нелегальным пивом

Фотография с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО в Екатеринбурге и Ирбите изъяли более 33 тыс. бутылок с нелегальным пивом.Как сообщает пресс-служба ведомства, контрольные мероприятия проводились на территории двух обособленных подразделений организации, осуществляющей деятельность по оптовому обороту пива и пивных напитков.«В ходе проверки складских помещений установлен факт оборота алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов, либо с фальсифицированными документами. Обнаружено более 33 тыс. бутылок пивных напитков различных наименований», — говорится в сообщении.Изъятая продукция арестована. Проводится административное расследование.