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В Екатеринбурге и Ирбите изъято более 33 тыс. бутылок с нелегальным пивом
2 ноябрь 2018 (14:20)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО в Екатеринбурге и Ирбите изъяли более 33 тыс. бутылок с нелегальным пивом.
Как сообщает пресс-служба ведомства, контрольные мероприятия проводились на территории двух обособленных подразделений организации, осуществляющей деятельность по оптовому обороту пива и пивных напитков.
«В ходе проверки складских помещений установлен факт оборота алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов, либо с фальсифицированными документами. Обнаружено более 33 тыс. бутылок пивных напитков различных наименований», — говорится в сообщении.
Фотография с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Изъятая продукция арестована. Проводится административное расследование.
Как сообщает пресс-служба ведомства, контрольные мероприятия проводились на территории двух обособленных подразделений организации, осуществляющей деятельность по оптовому обороту пива и пивных напитков.
«В ходе проверки складских помещений установлен факт оборота алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов, либо с фальсифицированными документами. Обнаружено более 33 тыс. бутылок пивных напитков различных наименований», — говорится в сообщении.
Фотография с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Изъятая продукция арестована. Проводится административное расследование.
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