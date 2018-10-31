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Перевозчиков, работающих по государственным или муниципальным контрактам, освободили от НДС

УрБК, Москва, 31.10.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», сообщается на официальном сайте президента.



«Федеральным законом освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта», — указано в справке Государственно-правового управления.



Федеральный закон принят Государственной думой 16 октября 2018 года и одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года.

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