Новости дня
Перевозчиков, работающих по государственным или муниципальным контрактам, освободили от НДС
31 октябрь 2018 (17:51)
УрБК, Москва, 31.10.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», сообщается на официальном сайте президента.
«Федеральным законом освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта», — указано в справке Государственно-правового управления.
Федеральный закон принят Государственной думой 16 октября 2018 года и одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года.
«Федеральным законом освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта», — указано в справке Государственно-правового управления.
Федеральный закон принят Государственной думой 16 октября 2018 года и одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Президент РФ подписал закон о повышении пенсионного возраста
- В феврале в Екатеринбурге приватизировано более 200 квартир
- Бесплатная приватизация жилья продлена до марта 2016 года
- Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон об увеличении ставок акцизов в 2012–2014 гг.
- Вступили в действие новые правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые обязуют маршрутное такси руководствоваться тарифами, утвержденными РЭК Свердловской области