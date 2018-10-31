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Президент РФ подписал закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломов и диссертаций

УрБК, Москва, 31.10.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение рекламы услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в сфере образования и науки. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон вносит изменение в статью 7 ФЗ «О рекламе», дополняя список товаров, реклама которых на территории России не допускается.



«Федеральным законом устанавливается запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации», — поясняется в справке Государственно-правового управления.



По мнению разработчиков, федеральный закон направлен на повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам.

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