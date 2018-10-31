Кризис

Ущерб от деятельности структур «Кэшбери» может достичь 3 млрд рублей

Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь 3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.



«Сумма в 1 млрд руб. — это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она (сумма ущерба — прим. ред.) составляет 1-3 млрд руб.», — сказал В. Лях, отвечая на соответствующий вопрос.



Напомним, Банк России в конце сентября передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды.



По словам В. Ляха, компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Они привлекают деньги и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, а лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.



«Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид», — отметил В. Лях.



Суд в Ростове-на-Дону 16 ноября рассмотрит иск прокуратуры Ростовской области о блокировке двух сайтов «Кэшбери». 11 октября компания на своем канале в YouTube сообщила, что приостанавливает деятельность и вывод денег до 1 ноября.

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