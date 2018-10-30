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В Челябинской области средний размер ипотечного кредита вырос за год на 12,7%

УрБК, Челябинск, 30.10.2018. Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области вырос за год с 1 млн 293 тыс. руб. до 1 млн 457 тыс. руб. (на 12,7%), сообщает НБКИ со ссылкой на собственной исследование.



В среднем по России в III квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 10,2% (или на 203,3 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,19 млн руб. (в III квартале 2017 года — 1,99 млн руб.).



В Челябинской области самый низкий средний размер ипотечного кредита среди 40 регионов, анализируемых НБКИ.



«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в первые 9 месяцев 2018 года является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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