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Объем производства сельскохозяйственной продукции в Свердловской области сократился на 2,4%

УрБК, Екатеринбург 30.10.2018. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Свердловской области с января по сентябрь 2018 года сократился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



В действующих ценах данный показатель составил 58,5 млрд руб. Из общего объема производства наиболее сократился валовый сбор зерна (на 17,3%, до 564,1 тыс. т). На 14,9% сократилось производство овощей (до 127,6 тыс. т), картофеля — на 5,3% (до 551 тыс. т).



В январе-сентябре 2018 года надой молока на одну корову составил 5 тыс. 694 кг против 5 тыс. 361 кг за аналогичный период 2017 года, средняя яйценоскость одной курицы-несушки осталась на уровне 2017 г (250 штук).



Поголовье крупного рогатого скота к концу сентября 2018 года в хозяйствах всех категорий составило 264,2 тыс. голов (-0,6%), в том числе коров — 115 тыс. (-1,5%); свиней — 342,6 тыс. (-4,8%), овец и коз — 65,8 тыс. голов (-4,9%).

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