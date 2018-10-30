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ФАС России отменила 20 тарифных решений Региональной энергетической комиссии Свердловской области
30 октябрь 2018 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. ФАС России отменила 20 тарифных решений Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, допущенные РЭКом при тарифном регулировании на 2016-2018 годы.
ФАС установила, что органом регулирования субъекта РФ в представленных документах и материалах не отражен анализ экономической обоснованности принятых расходов по всем статьям затрат, а также были выявлены экономически необоснованные расходы, подлежащие исключению.
Антимонопольная служба отменила 20 тарифных решений РЭКа Свердловской области и выдала предписания о приведении решений об установлении тарифов в соответствии с действующим законодательством.
«Проводимые регулярно ФАС России контрольные мероприятия направлены на исключение экономически необоснованных затрат, учтенных органами регулирования в составе тарифов. После того, как антимонопольное ведомство отменяет подобные решения РЭКов, как следствие, происходит снижение тарифов для конечных потребителей, в том числе населения», — отметил заместитель начальника Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Евгений Киселев.
В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, допущенные РЭКом при тарифном регулировании на 2016-2018 годы.
ФАС установила, что органом регулирования субъекта РФ в представленных документах и материалах не отражен анализ экономической обоснованности принятых расходов по всем статьям затрат, а также были выявлены экономически необоснованные расходы, подлежащие исключению.
Антимонопольная служба отменила 20 тарифных решений РЭКа Свердловской области и выдала предписания о приведении решений об установлении тарифов в соответствии с действующим законодательством.
«Проводимые регулярно ФАС России контрольные мероприятия направлены на исключение экономически необоснованных затрат, учтенных органами регулирования в составе тарифов. После того, как антимонопольное ведомство отменяет подобные решения РЭКов, как следствие, происходит снижение тарифов для конечных потребителей, в том числе населения», — отметил заместитель начальника Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Евгений Киселев.
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