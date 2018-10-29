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Кольцовские таможенники пресекли вывоз в США антикварного креста из Екатеринбурга
29 октябрь 2018 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. В Кольцово таможенные службы задержали международное почтовое отправление, в котором уралец пытался переслать в США из Екатеринбурга старинный христианский крест. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Посылка поступила на таможенный пост «Аэропорт Кольцово (почтовый)». При таможенном контроле инспекторы обратили внимание на крест, который похож на антиквариат, и отправили его на экспертизу. Сомнения подтвердились: согласно заключению эксперта, крест относится к культурным ценностям как предмет отправления религиозных культов различных конфессий, созданный более 50 лет назад.
«Как выяснилось, 640-граммовый крест — настоящая реликвия для старообрядцев. Крест отлит в Поморье во второй половине XIX века из латуни. Он декорирован эмалью белого, темно-синего и бирюзового цветов. На кресте изображены Бог Саваоф, Святой Дух в виде голубя и летящие ангелы», — рассказали в пресс-службе.
Таможенники задержали посылку. В отношении отправителя ведется административное расследование. Ему грозит штраф и возможная конфискация товара.
Посылка поступила на таможенный пост «Аэропорт Кольцово (почтовый)». При таможенном контроле инспекторы обратили внимание на крест, который похож на антиквариат, и отправили его на экспертизу. Сомнения подтвердились: согласно заключению эксперта, крест относится к культурным ценностям как предмет отправления религиозных культов различных конфессий, созданный более 50 лет назад.
«Как выяснилось, 640-граммовый крест — настоящая реликвия для старообрядцев. Крест отлит в Поморье во второй половине XIX века из латуни. Он декорирован эмалью белого, темно-синего и бирюзового цветов. На кресте изображены Бог Саваоф, Святой Дух в виде голубя и летящие ангелы», — рассказали в пресс-службе.
Таможенники задержали посылку. В отношении отправителя ведется административное расследование. Ему грозит штраф и возможная конфискация товара.
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