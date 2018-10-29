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В Екатеринбурге жильцы домов в районе перекрестка улиц Попова и Московской остались без тепла

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. В Екатеринбурге жители домов, расположенных вблизи перекрестка улиц Попова и Московской, жалуются на холодные батареи.



Как пояснили УрБК в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, снижение параметров теплоносителя связано с проведением внеплановых работ по ремонту подающего трубопровода.



«Там идут ремонтные работы, но ограничение тепла не полное, а по затухающей схеме: параметры снижены до 50 С. То же касается горячей воды. Ремонтники меняют 10 м. трубы, где есть повреждение: это делается для того, чтобы не иметь проблем в период более низких температур. Работы завершатся сегодня к вечеру», — рассказали в пресс-службе.

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