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В Екатеринбурге жильцы домов в районе перекрестка улиц Попова и Московской остались без тепла
29 октябрь 2018 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. В Екатеринбурге жители домов, расположенных вблизи перекрестка улиц Попова и Московской, жалуются на холодные батареи.
Как пояснили УрБК в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, снижение параметров теплоносителя связано с проведением внеплановых работ по ремонту подающего трубопровода.
«Там идут ремонтные работы, но ограничение тепла не полное, а по затухающей схеме: параметры снижены до 50 С. То же касается горячей воды. Ремонтники меняют 10 м. трубы, где есть повреждение: это делается для того, чтобы не иметь проблем в период более низких температур. Работы завершатся сегодня к вечеру», — рассказали в пресс-службе.
Как пояснили УрБК в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, снижение параметров теплоносителя связано с проведением внеплановых работ по ремонту подающего трубопровода.
«Там идут ремонтные работы, но ограничение тепла не полное, а по затухающей схеме: параметры снижены до 50 С. То же касается горячей воды. Ремонтники меняют 10 м. трубы, где есть повреждение: это делается для того, чтобы не иметь проблем в период более низких температур. Работы завершатся сегодня к вечеру», — рассказали в пресс-службе.
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