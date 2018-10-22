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Прокуратура проводит проверку в связи с травмированием работника на Машиностроительном заводе им. Калинина
22 октябрь 2018 (10:08)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. Прокуратура проводит проверку в связи с травмированием работника на территории ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина».
«По предварительной информации, 20 октября около 10.00 при выполнении кровельных работ работник подрядной организации упал с крыши. В результате падения 40-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. На место происшествия выехала бригада СМП, которая доставила пострадавшего в одну из больниц города. Пострадавшему оказывается медицинская помощь в стационаре больницы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство в ходе проверки выясняет все обстоятельства несчастного случая. Будет установлено, работником какой подрядной организации является пострадавший, был ли он официально трудоустроен или выполнял работы по гражданско-правовому договору. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
«По предварительной информации, 20 октября около 10.00 при выполнении кровельных работ работник подрядной организации упал с крыши. В результате падения 40-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. На место происшествия выехала бригада СМП, которая доставила пострадавшего в одну из больниц города. Пострадавшему оказывается медицинская помощь в стационаре больницы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство в ходе проверки выясняет все обстоятельства несчастного случая. Будет установлено, работником какой подрядной организации является пострадавший, был ли он официально трудоустроен или выполнял работы по гражданско-правовому договору. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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